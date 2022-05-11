Москва, 11 мая 2022, 15:05 — REGNUM Глобально биткоин уже не может очень сильно вырасти в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал очередную просадку котировок биткоина.

Криптовалюта
Криптовалюта

«Биткоин — один из самых непредсказуемых и волатильных активов. Нынешнее падение, возможно, — лишь одна из волн колебаний. Говорить о тренде пока нельзя, — сказал Ковригин. — Для того, чтобы увидеть тренд в таком нестабильном активе, необходимы недели. Глобально, однако, биткоин расти уже сильно не должен. Цепочки транзакций становятся все дороже. Риски ужесточения регуляторной политики государств в отношении криптовалют усиливаются. В ближайшей перспективе криптовалюты не смогут полностью заменить фиатные денежные знаки. Это ограничивает рост биткоина».

Вместе с тем, как подчеркнул Ковригин, геополитическая нестабильность может поддерживать курс биткоина.

«Эту денежную единицу не пугают отключения от систем международных платежей», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, будет ли расти популярность криптовалют у граждан РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции против РФ подхлестнули интерес к криптовалютам — эксперт