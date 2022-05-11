Москва, , 15:05 — REGNUM Глобально биткоин уже не может очень сильно вырасти в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал очередную просадку котировок биткоина.

Криптовалюта

«Биткоин — один из самых непредсказуемых и волатильных активов. Нынешнее падение, возможно, — лишь одна из волн колебаний. Говорить о тренде пока нельзя, — сказал Ковригин. — Для того, чтобы увидеть тренд в таком нестабильном активе, необходимы недели. Глобально, однако, биткоин расти уже сильно не должен. Цепочки транзакций становятся все дороже. Риски ужесточения регуляторной политики государств в отношении криптовалют усиливаются. В ближайшей перспективе криптовалюты не смогут полностью заменить фиатные денежные знаки. Это ограничивает рост биткоина».

Вместе с тем, как подчеркнул Ковригин, геополитическая нестабильность может поддерживать курс биткоина.

«Эту денежную единицу не пугают отключения от систем международных платежей», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, будет ли расти популярность криптовалют у граждан РФ.

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