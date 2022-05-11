Тбилиси, 11 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии призывает бывшего президента республики не выдвигать требований касательно его перевода из тюрьмы в частную клинику для обследования. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

Ранее в минюсте предложили обследовать экс-президента, чтобы проверить правдивость его заявлений, будто он «умирает». Политик согласился при исполнении его пожеланий. Он требует, чтобы к нему в палату пропускали членов семьи, адвокатов, соратников и врачей, которым он доверяет. В министерстве юстиции предлагают экс-президенту не выдвигать каких-либо условий.

«Ещё раз призываем осуждённого Михаила Саакашвили в своих интересах безоговорочно воспользоваться предложенными ему в целях сохранения здоровья медицинскими услугами», — говорится в сообщении минюста.

В ведомстве отметили, что тюремная служба следит и за безопасностью Саакашвили, и за его здоровьем. Визиты будут согласовывать, стараясь соблюдать «баланс» данных направлений.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. 10 мая в минюсте предложили поместить политика в клинику, но он сначала заявил, что согласится позже, а потом начал выдвигать условия.