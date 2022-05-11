Москва, 11 мая 2022, 15:05 — REGNUM Атака на серверы российского видеохостинга RuTube показала высокую важность обеспечения информационной безопасности ключевых сетевых ресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
Как сообщало ИА REGNUM, работы по восстановлению видеохостинга Rutube после кибератаки находятся в завершающей стадии, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
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