Москва, , 15:05 — REGNUM Атака на серверы российского видеохостинга RuTube показала высокую важность обеспечения информационной безопасности ключевых сетевых ресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

Сайт сервиса Скриншот сайта Rutube.ru

«Скорое восстановление работоспособности RuTube не вызывает сомнений. Однако продолжительность ведущихся специалистами видеохостинга работ указывает на необходимость усиления информационной защиты систем управления критически важной инфрастуктурой — энергетической, транспортной, телекоммуникационной.

Должный уровень безопасности требует постепенного внедрения отечественного аппаратного и программного обеспечения или же разработок нейтральных производителей с открытым редактируемым кодом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по восстановлению видеохостинга Rutube после кибератаки находятся в завершающей стадии, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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