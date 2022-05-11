Стокгольм, , 15:09 — REGNUM По словам лидера «Христианских демократов» Эббы Буш, причинами, по которым в пасхальные выходные в Швеции прошли массовые беспорядки и столкновения на улицах городов с полицией, являются изоляция и отчуждении молодых людей, что ведет к их экстремизации и вовлечению в преступную среду. Об этом она заявила 11 мая в эфире телеканала SVT.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

«Речь идет о моральном упадке, который не имеет ничего общего с этнической принадлежностью. Он связан с тем, что определенные ценности должны применяться ко всем нам, независимо от того, откуда мы родом», — заявила Буш.

Напомним, что беспорядки, о которых идет речь, были вызваны сожжением Корана правым экстремистом Расмусом Палуданом. Однако лидер «Христианских демократов» подчеркнула, что религия лишь является лишь частью общей картины.

«Я бы сказала, что мы должны быть открытыми в Швеции, чтобы понять, что есть хороший и плохой способ исповедовать как ислам, так и христианство. Есть определенные ценности, которые, какими бы ни были ваши [религиозные] убеждения, недопустимы», — объяснила политик.