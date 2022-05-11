Варшава, , 15:04 — REGNUM В министерство иностранных дел России вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски. Об этом 11 мая рассказал журналистам польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

МИД Mid.ru

«Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД», — сказал он.

При этом Рау не уточнил, из-за чего польский посол был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая при попытке возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве посол России в Польше Сергея Андреева подвергся нападению, при котором его облили краской.