Ньон, Швейцария, 11 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Преждевременно говорить об исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 11 мая заявил президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции.

Uefa.com Александер Чеферин

«Преждевременно говорить о дисквалификации России. Я ничего не исключаю, но я также не могу сказать, что что-то обязательно случится в ближайшем будущем», — сказал Чеферин.

Напомним, 2 мая УЕФА сообщил, что сборные России по футболу и мини-футболу не примут участия в соревнованиях в сезоне 2022/23.