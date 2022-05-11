Москва, , 15:09 — REGNUM Генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Балан освобождён от должности заместителя директора ФСИН. Указ об этом 11 мая подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Игнатьев и врио замдиректора ФСИН Валерий Балан побывали на месте строительства нового следственного изолятора Cap.ru

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу в день подписания.

Балан находился на этом посту с апреля 2019 года. Он награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.