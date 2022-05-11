Гётеборг, Швеция, , 15:07 — REGNUM Получив выговор от административного суда, полиция Швеции дала политику Расмусу Палудану, который прославился акциями по сожжению Корана, разрешение на проведение новых так называемых «публичных собраний». Об этом 11 мая сообщил телеканал SVT.

Расмус Палудан Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys

«Понятно, что мы последовали решению административного суда и соблюдаем его», — прокомментировал в интервью SVT представитель полиции Андерс Берьессон.

6 мая административный суд в Гётеборге постановил, что обстоятельства, ранее приводившиеся полицией в качестве основания для отказа Палудану в разрешении на проведение массовых акций, были серьезными, но не представляли собой настолько исключительных обстоятельств, чтобы право на демонстрации было ограничено.

Акции Палудана должны состояться в Гётеборге, Буросе и Тролльхеттане 12 мая. Ожидается, что мужчина и его сторонники снова будут сжигать копии Корана.