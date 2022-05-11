Вена, 11 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. После завершения военных действий на Украине Австрия будет готова предоставить посреднические и дипломатические услуги для достижения долгосрочного мира между Украиной и Россией. Об этом 11 мая по итогам переговоров в Вене с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Флаг Австрии

«Австрия в качестве нейтрального государства будет делать все, если когда-то ситуация успокоится, чтобы как нейтральное государство предложить свои посреднические услуги, дипломатические услуги, чтобы прийти к долгосрочному миру», — цитирует ТАСС главу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, «русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника».

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Также глава евродипломатии отметил, что для Евросоюза в качестве такого посредника не подходит Китай, так как он поддерживает Россию. При этом Боррель указал, что у Турции хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и добавил, что лучше всего на эту роль, по его мнению, подошла бы ООН.

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