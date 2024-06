Чикаго, США, 11 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Американская инди-фолк-группа Wilco представила второе превью будущего студийного альбома под названием Cruel Country. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях 10 мая.

Скриншот The Line Of Best Fit Группа Wilco

Песня Tired Of Taking It Out On You следует за апрельским лид-синглом Falling Apart (Right Now) и вышло вместе с видеоклипом, который включает в себя фотографии и материал от чикагской творческой студии The Loft.

«Иногда мне кажется, что я понял, как устроен мир, и я беспокоюсь, что забуду об этом, если не буду время от времени повторять про себя. Эта песня, я думаю, пригодится именно для этого», — рассказал о смысле сингла вокалист Джефф Твиди.

Cruel Country станет 12-м студийным альбомом Wilco, в который войдет 21 песня, написанная Джеффом Твиди. Он в основном состоит из дублей, записанных со всеми шестью участниками группы в The Loft, что стало первым случаем такого подхода к созданию альбома с альбома 2007 года Sky Blue Sky. Он последует за альбомом Ode to Joy 2019 года.