Сеул, 11 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля посетить Пекин в «удобное для обеих сторон время». Об этом говорится в письме китайского лидера, которое передал южнокорейскому президенту заместитель председателя КНР Ван Цишань в ходе личной встречи, состоявшейся 10 мая.

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В ходе встречи глава Южной Кореи приветствовал визит китайской делегации в Сеул, выразил благодарность Си Цзиньпину за письмо, а также пригласил председателя КНР посетить Сеул.

Представители двух стран также обсудили вопрос укрепления стратегических связей, углубления сотрудничества на практическом уровне, а также тесную координацию по северокорейской проблеме.

Представитель КНР также призвал нового президента Южной Кореи приложить усилия для того, чтобы двусторонние отношения развивались и вышли на более высокий уровень.