Джакарта, 11 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Начальник штаба индонезийской армии генерал Дудунг Абдурахман надеется, что в будущем военное сотрудничество с армией Сингапура станет более тесным, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Я выражаю глубочайшую признательность командующему сингапурской армией за тесное сотрудничество между индонезийской и сингапурской армией и надеюсь, что это сотрудничество удастся сохранить и улучшить», — заявил Дудунг Абдурахман.

Индонезия поддерживает расширение сотрудничества между армиями двух стран в целях повышения уровня владения технологиями и военной промышленностью, чтобы достичь независимости в предоставлении оборонной техники.

Благодаря прочному и тесному сотрудничеству между двумя армиями мы можем хорошо справиться со всеми угрозами, чтобы две страны могли гарантировать безопасность, процветание и развитие в своих регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом.