Москва, 12 мая, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий любую самооборону в случае нападения на дом или квартиру, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы обратили внимание на то, что сейчас проникновение в жилище может привести к убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека, при этом владелец жилья ограничен пределами необходимой обороны и должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

В этой связи парламентарии предлагают поправками в Уголовный кодекс предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь и своих родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, то есть законодательно закрепить принцип «мой дом — моя крепость».

По данным судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только два человека, а по статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было, отмечается в сопроводительных документах.

«Согласно действующему законодательству законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен оценивать характер опасности насилия или угрозы, высказываемой при посягательстве, то есть ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники, незаконно проникая в жилище с преступными целями, ничем не ограничены», — отметил Нилов.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин поручил Верховному суду провести анализ действующих законодательных норм, касающихся превышения самообороны, а в случае необходимости представить свои предложения по совершенствованию норм регулирования.