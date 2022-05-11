Салехард, 11 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. На Ямале объявлен пожароопасный сезон, который будет действовать до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба департамента природно-ресурсного регулирования Установка видеокамер в лесах Ямала

В регионе для оперативного обнаружения природных пожаров используются системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор». А для мониторинга пожаров запланировано использование беспилотных воздушных систем.

Напомним, на Ямале пока не было ни одного природного пожара, а 35 сотрудников «Ямалспаса» командированы бороться с огнём в лесах Тюменской области.