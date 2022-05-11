Саратов, 11 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Саратове устанавливают обстоятельства нападения местного жителя на медика. После выявленной публикации организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Согласно размещенным данным, вечером 10 мая в подъезде одного из жилых домов по улице Киселева 46-летний мужчина напал на врача скорой медпомощи, который оказывал помощь пациенту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 января житель Саратова при доставлении в следственный отдел для дачи объяснений по факту нападения на медика оскорбил двоих сотрудников полиции, после чего нанес им телесные повреждения.

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