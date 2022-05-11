Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Ростовской области на новые детские выплаты до конца 2022 года будет направлено примерно 16 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 11 мая.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

Из резервного фонда региональной казны на ежемесячную выплату на детей в возрасте от восьми до 17 лет до 1 июля направят более 771,5 млн рублей. Получателями станут 161,8 тыс. детей. Большая часть средств, предназначенных для начислений, будет выделена из федерального бюджета.

Всего на выплаты в Ростовской области до конца 2022 года предстоит направить 15,8 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — 2,7 млрд рублей.

На получение выплат могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Подать заявление можно в отделении ПФР лично или на портале государственных услуг.