Ижевск, 11 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Программа выходного дня «Антистресс» начала работать для врачей и медсестер Удмуртии, работающих в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

пресс-служба минздрава Удмуртии Медики-участники пограммы Антистресс

Каждую субботу медики смогут принять участие в тренингах с психологом, пройти оздоровительные и расслабляющие процедуры.

По словам первого замминистра здравоохранения республики Елены Сычевой, на участковую службу ложится самая большая нагрузка в периоды подъема заболеваемости, как физическая, так и психологическая. Это приводит к профессиональному выгоранию и потере интереса к работе.

Одними из первых в программе приняли участие сотрудники Городской клинической больницы № 1 Ижевска.

ИА REGNUM напоминает, в марте текущего года 47 медицинских работников республики были награждены орденами и медалями за заслуги в борьбе с пандемией.