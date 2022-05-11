Москва, 11 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Переговорный процесс России и Украины без посредников идёт вяло и нерезультативно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, нужны ли посредники при переговорах Москвы и Киева. По его словам, российская сторона высоко оценивает и признательна за усилия, к примеру, турецких коллег по организации встречи в Стамбуле. Правда, достигнутые там понимания позднее дезавуировала Украина.

«Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что нет планов вводить военное положение в регионах России на фоне спецоперации на Украине.

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