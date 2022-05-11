Улан-Удэ, 11 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Из федерального бюджета выделят дополнительные средства на защиту озера Байкал от загрязнений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Байкал

Так, финансирование работ в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2022 году будет увеличено до 3,8 млрд рублей. Всего в ближайшие три года на эти цели планируется дополнительно направить почти 8 млрд рублей.

Деньги пойдут на достройку очистных сооружений в столице Бурятии Улан-Удэ, благодаря чему удастся сократить объём загрязнений, попадающих в озеро.

«Это позволит завершить в течение трёх лет создание самых современных систем очистки и изменит ситуацию с экологией озера Байкал, поможет сберечь его для будущих поколений», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.