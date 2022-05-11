Ярославль, 11 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Факт незаконного складирования отходов в лесу Заволжского района Ярославля не подтвердился. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

yarnews.net Фото «рыбной свалки» из соцсетей

О свалке мертвой рыбы рассказали в соцсетях местные жители. На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды, Россельхознадзора, местной администрации.

«По итогам обследования несанкционированной свалки на указанной заявителем точке обнаружено не было. На ближайшей к ней территории также не обнаружено незаконно размещённых отходов», — сообщили в департаменте.

Всего с начала года в Ярославской области выявлено и пресечено 54 нарушения в области природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,36 млн рублей.