Донецк, 11 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками из минометов. Об этом 11 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли город Горловка в ДНР обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».