Уфа, 11 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Главой администрации Калининского района Уфы назначен Михаил Замурагин. Об этом 11 мая сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

«Знакомьтесь, Михаил Анатольевич Замурагин. С 7 мая глава администрации Калининского района», — сообщил глава города, напомнив, что Замурагин с 1991 года работал на различных должностях в ПАО «ОДК-УМПО».

Мавлиев отметил, что новый глава района имеет хороший административно-хозяйственный и управленческий опыт.

«Калининский район особенный, промышленный, здесь прекрасные жители. Задач много, работа ответственная. Желаю результативности и достижения намеченных целей. И самое главное, активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района», — написал мэр города.

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