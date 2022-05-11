Москва, 11 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Нефтяное эмбарго на нефть из России навредит в первую очередь самому Евросоюзу, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Нефтедобыча в Югре

«Последние месяцы темпы роста спроса на энергоносители значительно превышают предложение, и такая тенденция похоже будет сохраняться как минимум до конца 2022 года. В связи с этим растут цены на все углеводороды.

Что касается нефти, то цены тут очень высоки и продолжают держаться на таком уровне. Мировая экономика постепенно оживает, промышленность восстанавливается. В первую очередь это касается Китая, который активно наращивает объемы производства продукции.

Если говорить в стратегической перспективе, ближайшие два-три десятилетия спрос на нефть точно не пропадет, в том числе и по причине того, что нефть и ее компоненты так или иначе задействованы в производстве большого количества различной продукции — либо как энергоресурс, либо как сырье.

Таким образом, эмбарго лишь усилит глобальный энергетический кризис, а дефицит нефти приведет к еще большему росту цен, от которого Россия может выиграть. Ведь помимо европейского рынка, есть еще и Азия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом (ЕС) нефтяного эмбарго, так как заработает еще больше, считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.

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