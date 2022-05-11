Москва, , 14:48 — REGNUM Исполнитель и блогер Эльдар Джарахов высказался о своей поездке в Европу. Он опубликовал ряд видеороликов с путешествия в личном телеграм-канале.

Эльдар Джарахов Скриншот YouTube

«Вот три года меня не было в Европе, я сейчас ходил и восторгался, как здесь красиво. Но я забыл, за что я её ненавижу… помоище», — негодует блогер. Джарахов рассказал, что заведения общественного питания в европейских странах вечером либо закрыты, либо заполнены людьми, а доставки еды в них нет. «В Новокузнецке я могу зайти поесть куда угодно в это время. Я уже молчу про Москву и Санкт-Петербург», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что у Эльдара Джарахова диагностирован сахарный диабет. Блогеру по состоянию здоровья нельзя голодать и делать большие перерывы между приёмами пищи.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Николай Соболев высказался об отъезде из России