* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 14:47 — REGNUM Местные источники в уезде Варсадж афганской провинции Тахар сообщают, что мулла Джан Мохаммад, известный как мулла Джану, заместитель командира армейского корпуса на северо-востоке стране, причастен к массовым убийствам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Источники издания сообщают, что мулла Джану командует талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в боях в уезде Варсадж против сил Фронта национального сопротивления. Собеседники утверждают, что шесть человек были расстреляны 10 мая в кишлаке Иманд в долине Кундуз уезда Варсадж по приказу муллы Джану.

Среди этих людей, расстрелянных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были братья Азимулла и Хабибулла Дехкан, а также учитель Хафизулла. Личности других убитых пока не установлены.

Источники добавляют, что мулла Джану даже не разрешил семьям погибших захоронить тела. Согласно источникам, женщины и дети из кишлака Иманд укрылись в горах.

Местные жители говорят, что мулла Джану — пуштун из уезда Ишкамиш провинции Тахар.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев, но они всегда отрицают убийство мирных жителей.