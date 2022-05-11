Вашингтон, 11 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Один из подкомитетов палаты представителей США заслушает в ближайшие дни первый за более чем 50 лет доклад о неопознанных летающих объектах, сообщает New York Post.

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По информации американских СМИ, доклад будет представлен в подкомитете по борьбе с терроризмом, разведывательной деятельностью и распространением ядерного оружия Комитета по разведке палаты представителей. Его представят двое высокопоставленных сотрудников американских разведывательных служб.

Законодатели из обеих партий надеялись, что новое слушание приведет к повышению национальной безопасности и, возможно, «к лучшему пониманию Вселенной».

Цель мероприятия состоит в том, чтобы, как заявил член палаты представителей Адам Шифф, демократ от Калифорнии, возглавляющий комитет Палаты представителей по разведке, пролить свет на «одну из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций правдой и прозрачностью».