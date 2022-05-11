Москва, 11 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. С 1 мая в России начинаются выплаты ежемесячного пособия на детей. Об этом 11 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента», — заявил Мишустин.

По его словам, уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей.

«Средства станут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал «Госуслуг», в МФЦ или Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от шести до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка», — указал он.