Херсон, Украина, , 14:43 — REGNUM В Херсоне одну из улиц могут назвать в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает региональный телеканал «Херсон и Запорожье 24».

ЛДПР, Владимир Жириновский Дмитрий Косяков © ИА REGNUM

По информации телеканала, одну из улиц в Херсоне могут назвать в честь российского государственного деятеля Владимира Жириновского. Бессменный лидер либерал-демократов ушёл из жизни 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину о включении региона в состав России.