Херсон, 11 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Херсоне одну из улиц могут назвать в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает региональный телеканал «Херсон и Запорожье 24».

Дмитрий Косяков ИА REGNUM ЛДПР, Владимир Жириновский

По информации телеканала, одну из улиц в Херсоне могут назвать в честь российского государственного деятеля Владимира Жириновского. Бессменный лидер либерал-демократов ушёл из жизни 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину о включении региона в состав России.