Москва, , 14:43 — REGNUM «Главными факторами рекордного увеличения уровня инфляции в Германии, крупнейшей экономики Европы, стали высокие цены на энергоносители, и так же на этот раз значительный рост цен на продукты питания выше среднего, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Цены на продукты питания выросли на 8,6% по всем направлениям. Цены на жиры и масла подскочили на 27,3% на фоне панической скупки растительного масла в супермаркетах Германии, при этом мясо и мясные продукты подорожали на 11,8%, молочные продукты и яйца подорожали на 9,4%, свежие овощи стал дороже на 9,3%.

Цены на товары выросли на 12,2% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на потребительские товары кратковременного пользования выросли на 16,0%, а на товары длительного пользования — на 5,2%. Цены на услуги выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на энергоносители снова выросли на 35,3% по сравнению с мартовским ростом на 39,5%. Именно здесь влияние санкций против России на ограничение импорта в Европу энергоресурсов становится все более и более заметным, и на уровень инфляции во всём мире тоже.

В последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован на бывшей территории Федеративной Республики Германии осенью 1981 года. Дополнительными драйверами высокой инфляции стали заметное подорожание себестоимости процесса производства на всех этапах и сбои в цепочках поставок, вызванных пандемией.

Сегодня, 11 мая, выйдут данные по инфляции в США. Эта информация на текущий момент самое важное, что есть в экономической глобальной повестке. В зависимости от этих данных, ФРС США будет принимать решение о количестве и размере изменений ключевой ставки.

Даже президент США Джо Байден уже заявил о том, что его главная и единственная цель — это борьба с инфляцией. Поэтому эти данные будут важны в контексте текущей ситуации для прогнозирования ситуации ближайший квартал.

Из-за высокой инфляции, которая не собирается останавливаться более 1,5 млн домохозяйств Германии столкнутся с тем, что рост счетов за продукты питания и электроэнергию превысит их располагаемый доход.

Это вынудит их полагаться на сбережения или дополнительные займы, чтобы компенсировать дефицит. Увеличение расходов так же привело к тому, что миллионы семей в ЕС оказались в уязвимом финансовом положении.

Похоже инфляция будет расти и дальше, что вызовет ещё одну мощную волну распродаж на фондовом рынке и замедление мировой экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле 2022 года повысились на 7,4% в годовом выражении, показатель стал максимальным с осени 1981 года.

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