Салехард, 11 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. На Ямале коммунальное предприятие по решению суда компенсирует ущерб окружающей среде на 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

NASA Полуостров Ямал

Прокурорская проверка установила, что АО «Ямалкоммунэнерго» при эксплуатации неисправных канализационных очистных сооружений в посёлке Тазовский осуществляло сброс сточных вод на поверхность земли. В результате такой деятельности трём земельным участкам общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров нанесён ущерб на сумму свыше 23 млн рублей.

Суд первой инстанции обязал АО «Ямалкоммунэнерго» привести очистные сооружения в исправное состояние и провести рекультивацию земельных участков. Однако компенсацию ущерба не потребовал.

Природоохранная прокуратура обратилась в окружной суд, который решил взыскать с АО «Ямалкоммунэнерго» денежные средства в счёт возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальское предприятие ООО «Бурэнерго» оштрафовано за вред природе на 127 млн рублей.