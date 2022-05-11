Оренбург, 11 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Оренбурге прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о скандальной реставрации исторического спуска к реке Урал. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА REGNUM Спуск к Уралу в Оренбурге

Фигурантом дела стала начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбуржья. Её обвиняют в превышении должностных полномочий

По версии следствия, начальник инспекции выдала подрядчику разрешение на проведение ремонтных работ без проектно-сметной документации. В результате выполненный ремонт создал угрозу обрушения (деформации) несущих конструкций объекта культурного наследия, а также необходимость выполнения дополнительных работ по устранению недостатков на сумму более 43 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт лестничного марша на набережной реки Урал начался в 2017 году. Он проводился в рамках нацпроекта. Однако работы затянулись. Ремонт пришлось неоднократно переделывать из-за дефектов.