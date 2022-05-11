Горловка, ДНР, , 14:42 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов по введению военного положения в регионах России нет.