Тамбов, 11 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы четыре пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 мая выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 228 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 111 тыс. 914 пациентов, в том числе 73 — за последние сутки.

За весь период скончался 2401 человек. Подтвержден один новый летальный случай.