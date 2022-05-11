Симферополь, , 14:41 — REGNUM Более 333 тысяч гостей приняли курорты Республики Крым на майские праздники, об этом 11 мая сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Несмотря на временное отсутствие авиасообщения с материком, объём турпотока превысил показатели 2019 года на 10%. Так, в 1,6 раза вырос поток туристов, которые прибыли в регион по железной дороге. Основное число гостей прибыло автотранспортом.

В ведомстве опровергли ранее появившиеся данные о снижении уровня бронирования на лето.

«Бронирование летнего отдыха в Крыму остается на уровне прошлого года», — сообщили в минтуризма.

В целом в регионе готовы к началу высокого туристического сезона.

«Крым в штатном режиме готовится к высокому курортному сезону, на полуострове спокойно и безопасно, ведется ежедневная работа по благоустройству пляжных территорий, общественных пространств, набережных и парков», — сообщили в пресс-службе.