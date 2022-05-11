Элиста, 11 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей Донецкой Народной Республики с Днём республики, который отмечается сегодня, 11 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Больше восьми лет жители ДНР боролись с нацистским режимом, отстаивая свою независимость. Сегодня в Донбассе идёт специальная военная операция по денацификации. Вместе мы победим. Уверен, что в скором времени граждане Донецкой Народной Республики смогут вести мирную жизнь, духовно и культурно связанную с братской Россией. Братья! С праздником вас! Мира и добра», — пожелал Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая в ДНР отмечают День республики: в этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении. Референдум о самоопределении в ЛНР также прошёл 11 мая.