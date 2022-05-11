Маскат, 11 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Запад агрессивно действует по отношению к мировой экономике, в один момент разрушая сложившиеся транспортно-логистические цепочки. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 мая в ходе пресс-конференции в Омане.

ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, западные страны ввели против России санкции и тем самым за один день разрушили удобные транспортно-логистические цепочки, которые существовали долгие годы. Теперь эти возможности перекрыты из-а позиции Запада, его запретов.

«Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад постоянно напоминает военном поражении, которое должна потерпеть Россия. При этом Москва совершенно не хочет войны в Европе.

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