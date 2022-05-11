Москва, , 14:50 — REGNUM В Москве состоялся авто-мотопробег «Офицеры России — дорогами Памяти». Об этом 11 мая сообщила пресс-служба общероссийской организации «Офицеры России».

Авто-мотопробег «Офицеры России — дорогами Памяти» Пресс-служба «Офицеры России»

Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 15-летию создания организации. Колонна насчитывала 77 автомобилей и 15 мотоциклов. Среди участников авто-мотопробега были ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, герои СССР и России, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, а также председатель президиума «Офицеров России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России», герой России, полковник Александр Головашкин.

«В рамках авто-мотопробега участники посетили главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и Никольский Собор в Наро-Фоминске. В завершение мероприятия все желающие могли отведать обед из полевой кухни», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Честные люди Латвии показали силу памяти. Россия их не поздравила