В Казани почтили память погибших год назад в гимназии №175
Казань, 11 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В столице Татарии около гимназии №175 организовали мемориал, куда приходят горожане и родители погибших год назад учеников. Об этом 11 мая сообщает мэрия.
(сс) Денис Гордийко. kzn.ru
У гимназии №175 в Казани
Встреча родителей прошла на территории гимназии, в Саду памяти.
«Очень просим не беспокоить родных — дать им возможность справляться с горем непублично. Знаем точно: такое не забывается! Скорбим вместе с жителями и родными погибших. Наши сердца с вами», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, 11 мая 2021 года в Казани 19-летний преступник ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, более 20 человек пострадали.
Читайте также: Устроивший стрельбу в гимназии Казани признан вменяемым