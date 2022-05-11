Казань, 11 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В столице Татарии около гимназии №175 организовали мемориал, куда приходят горожане и родители погибших год назад учеников. Об этом 11 мая сообщает мэрия.

(сс) Денис Гордийко. kzn.ru У гимназии №175 в Казани

Встреча родителей прошла на территории гимназии, в Саду памяти.

«Очень просим не беспокоить родных — дать им возможность справляться с горем непублично. Знаем точно: такое не забывается! Скорбим вместе с жителями и родными погибших. Наши сердца с вами», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 11 мая 2021 года в Казани 19-летний преступник ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, более 20 человек пострадали.

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