Москва, 11 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Внутриполитическая обстановка в России стабильная. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 мая журналистам, комментируя заявления о планах Запада устроить в стране госпереворот.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее бывший советник президента Сергей Глазьев заявил, что в России с подачи Запада готовится государственный переворот. Пескова в связи с этим спросили, считают ли так в Кремле и как оценивают обстановку внутри страны.

«Как стабильную. Я не знаю, к сожалению, на чём основываются такие выводы, поэтому ничего не могу вам сказать», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля также отверг предположения о возможном введении в российских регионах военного положения. Что касается спецоперации на Украине, то она идёт по плану.

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