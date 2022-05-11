Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает предложение перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили в частную клинику «Вивамед». Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой главы республики.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Она поддержала заявление министра юстиции Грузии Рати Брегадзе. Глава ведомства предложил обследовать бывшего грузинского лидера, чтобы проверить, насколько правдивы его жалобы на состояние здоровья.

«Президент считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов о его здоровье не возникало», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что Саакашвили в апреле начал снова жаловаться на резкое ухудшение состояния своего здоровья. Он заявляет, что его жизни угрожает опасность. Брегадзе 10 мая предложил поместить его в клинику, но политик сначала заявил, что согласится позже, а потом выдвинул условия. Экс-президент требует, чтобы к нему могли приходить в больницу члены семьи и соратники.

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