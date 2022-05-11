Тбилиси, 11 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает предложение перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили в частную клинику «Вивамед». Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой главы республики.

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

Она поддержала заявление министра юстиции Грузии Рати Брегадзе. Глава ведомства предложил обследовать бывшего грузинского лидера, чтобы проверить, насколько правдивы его жалобы на состояние здоровья.

«Президент считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов о его здоровье не возникало», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что Саакашвили в апреле начал снова жаловаться на резкое ухудшение состояния своего здоровья. Он заявляет, что его жизни угрожает опасность. Брегадзе 10 мая предложил поместить его в клинику, но политик сначала заявил, что согласится позже, а потом выдвинул условия. Экс-президент требует, чтобы к нему могли приходить в больницу члены семьи и соратники.