Салехард, , 14:32 — REGNUM На Ямале с ООО «Бурэнерго» по решению суда взыскано 127 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причинённого организацией окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Природоохранная прокуратура выявила факт нарушения ООО «Бурэнерго» законодательных требований при при эксплуатации земельного участка в отсутствие государственной экспертизы, правоустанавливающих документов и природоохранных мероприятий. В результате строительных работ предприятием был причинён вред земельному участку площадью более 14 гектар на сумму свыше 127 млн рублей.

Несмотря на то, что судом первой инстанции иск природоохранной прокуратуры ЯНАО был отклонён, окружной суд встал на сторону надзорного ведомства — было принято решение о взыскании с ООО «Бурэнерго» названной суммы в счёт возмещения вреда, причиненного природе.