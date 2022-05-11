Бишкек, 11 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Марлен Маматалиев и Арсланбек Малиев выступили на заседании парламента Киргизии с предложением устроить Казахстану «водную блокаду» за то, что соседняя страна устраивает проблемы киргизским грузоперевозчикам.

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По мнению парламентариев, власти Киргизии должны прекратить подачу поливной воды в Казахстан, поскольку казахские чиновники создают неправомерные препоны на киргизско-казахской границе вопреки договорённостям в рамках Евразийского экономического союза.

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«Власти Казахстана хотят, чтобы товары из Китая проходили транзитом только через их границу. Они не должны вообще проводить проверку грузов на территории ЕАЭС. В таком случае перекройте им воду в качестве ответной меры. Проявите характер», — обратился Маматалиев к правительству.

Его поддержал депутат Малиев, который отметил, что Киргизия вынуждена экономить поливную воду, чтобы весной обеспечить ею регионы Казахстана.

«Требую от правительства прекратить снабжение Казахстана водой с завтрашнего дня. Если сделать это, то очереди из грузовиков на киргизско-казахской границе сразу исчезнут», — подчеркнул народный избранник.

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