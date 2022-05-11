Москва, 11 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В течение последнего времени в мире стало излюбленным занятием обвинять в кибератаках Россию, которая сама недавно стала жертвой масштабных хакерских атак. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, что это излюбленное, наверное, сейчас хобби всех в мире — в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. Здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак», — сказал он, говоря об обвинениях со стороны основателя американской компании SpaceX Илона Маска в адрес хакеров якобы из России в «активизации» предполагаемых «кибератак» на оборудование спутниковой сети Starlink

При этом Песков подчеркнул, что ему неизвестно, то является основанием для такого рода обвинений, так как Кремль не располагает такой информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины проходит согласно плану.