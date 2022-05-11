* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 11 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Поздно вечером 10 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили налёт на дома бывших сотрудников национальной безопасности в Кандагаре, а затем забрали с собой нескольких из них. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Sntat.ru Террорист

Источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил изданию, что радикалы обыскали дома бывших силовиков в седьмом и десятом округах города Кандагар.

Это не первый случай, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают обыски в домах бывших военнослужащих в Кандагаре и задерживают их. В прошлом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали и даже убили ряд бывших правительственных чиновников.