Петрозаводск, 11 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Из Республики Карелия отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, находящимся под угрозой со стороны боевиков киевского режима.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Как сообщили 11 мая в пресс-службе администрации Карелии, два грузовика загрузили продуктами питания, бытовой химией и средствами гигиены. В сборе помощи приняли участие местные жители, общественные организации, местные власти и воинская часть. Неравнодушным жителям Карелии удалось собрать 40 тонн груза.

«Здесь предметы первой необходимости: это средства гигиены, питание, обувь, одежда, − сообщил заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков. − Благодарю жителей республики, некоммерческие организации, бизнес-сообщество − все вместе они участвуют в сборе гуманитарной помощи».

На пути в Донбасс грузовые машины сначала прибудут в Белгородскую область, в распределительный центр.

С начала сбора гуманитарной помощи в Донбасс из Карелии отправили 96 тонн груза. Вместе с тем в Петрозаводске по-прежнему работают пункты сбора гумпомощи.