Белград, , 16:41 — REGNUM Сербия должна обеспечить себе энергетическую стабильность, даже если придется сменить владельца «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), которая в настоящее время принадлежит российской компании «Газпром Нефть». Об этом 10 мая заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Нефтепровод

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«Энергетическую стабильность мы должны защищать любой ценой. Даже ценой смены собственника НИС. Мы ни у кого не будем отнимать имущество, но мы должны заботиться о себе», — заявила Михайлович в интервью новостному агентству «Бета».

Министр отметила, что сербское государство хорошо сотрудничает с НИС и что нефтяная компания старается обеспечить поставки достаточных объёмов горючего и других нефтепродуктов, но ЕС постоянно накладывает новые санкции на российские компании, и «это реальность, которую все должны учитывать».

По словам Михайлович, «война на Украине изменила мир и изменит Сербию».

«Для Сербии в данный момент важно обеспечить две вещи: политическую и энергетическую стабильность. Политическая стабильность у нас есть. Она подтверждена победой Александра Вучича на президентских выборах и победой Сербской прогрессивной партии на всех уровнях. Но для того, чтобы обеспечить энергетическую стабильность, мы должны сделать много чего», — заявила Зорана Михайлович.

Напомним, что ранее компания оператор хорватского трубопровода JANAF сообщила о том, что продолжит снабжать «Нефтяную индустрию Сербии» сырой нефтью. Если из-за санкций ЕС снабжение НИС сырьем прекратится, сербские власти не исключают возможности выкупа компании у российской «Газпром Нефть» для того, чтобы избежать ограничений Евросоюза.