Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM В Ростовской области пациентов с отравлениями начали обследовать на холеру. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

В лаборатории Kp40.ru

«Все больные с клиникой острых кишечных инфекций обследуются на холеру. По результатам обследований больных и вибрионосителей не выявлено», — уточнили в ведомстве.

Наряду с обследованием пациентов проводятся исследования проб воды. С 18 апреля в лабораториях проверено 516 проб. Ни в одной из проб воды холеры не обнаружено.

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