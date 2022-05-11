София, 11 мая 2022, 14:28 — REGNUM Руководство министерства внутренних дел Болгарии объявило о намерении повысить заработную плату сотрудникам Управления по борьбе с компьютерными преступлениями в стране на 230%. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 10 мая на экстренном заседании МВД. Предполагается, что именно таким образом ведомству удастся избежать оттока кадров в дальнейшем и повысить престиж структуры в целом.
«Киберпространству нашей стран нужна эффективная защита, и добиться подобной эффективности можно лишь путем поощрения «охотников за хакерами», — говорится в пояснении к указанному документу.
Напомним, о необходимости привлечения для работы в Управлении «КБ» («Компьютерная безопасность») лучших специалистов ранее заявлял болгарский премьер-министр Кирил Петков. По его заверениям, в ближайшее время Болгария создаст «идеальные условия для электронного бизнеса».
При этом ранее массированным хакерским атакам в Болгарии подверглись системы государственной почты и ряда банков страны.